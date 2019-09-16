Похищенного родственниками россиянина нашли в лесу в маске Гая Фокса

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали четверых мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве денег за его освобождение. Об этом в понедельник, 16 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Евгения Кирюшина.

По данным следствия, 14 сентября, находясь возле одного из домов в селе Жаворонки (Одинцовский район) и угрожая ножом, мужчины насильно посадили 30-летнего потерпевшего в багажник. Затем они отвезли его в лесной массив, расположенный в пределах Москвы, и потребовали 500 тысяч рублей.

На следующий день патрулирующие территорию полицейские обнаружили автомобиль, в котором находился потерпевший. Рядом стояла еще одна машина, где сидели четверо подозреваемых в возрасте от 26 до 37 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Согласно информации телеканала «360», похитители заклеили жителю Одинцово рот, а на лицо надели маску Гая Фокса, также известную как маска Анонимуса. Кроме того, у жертвы обнаружили кровоподтеки, ссадины головы, шеи и грудной клетки, а также резаные раны кистей рук.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, некоторые участники инцидента — родственники. Сам организатор преступления является двоюродным братом потерпевшего. При задержании у них нашли оружие, неотличимое от пистолета Макарова. Ранее двое похитителей были судимы за разбой в составе организованной преступной группы.

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