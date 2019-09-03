Многодетную россиянку посадили за угоны, сутенерство и похищения людей

В Омске суд приговорил к 22 годам колонии многодетную мать Веру Бегун, обвиняемую в организации похищения человека, пыток, убийства, изнасилования, а также сутенерстве и угоне авто. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Сообщнику Бегун назначили аналогичное наказание с разницей в том, что он будет отбывать его в колонии строгого режима, а сама Вера — в общего. Другого участника организованного многодетной матерью убийства приговорили к 5,5 года колонии. Прокуратура просила назначить Бегун, обвиняемой в совершении 14 преступлений, более строгое наказание — 24 года лишения свободы.

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Мать троих детей Веру Бегун задержали в 2017 году по подозрению в том, что она вместе с сыном и сожителем под угрозой расправы потребовала у знакомого продать его автомобиль Infiniti, а деньги отдать сообщникам. Затем следствие узнало о ее возможной причастности к ряду других преступлений: женщина выступила организатором изнасилования девушки своего брата — она якобы заставила его смотреть на происходящее, а ее сын снимал все на камеру.

Через некоторое время знакомый обвиняемой (они вместе росли в детдоме), принимавший непосредственное участие в изнасиловании, явился с повинной в полицию, где дал показания против Веры Бегун и ее сожителя. Как следует из материалов уголовного дела, женщина узнала об этом, после чего они с сожителем вывезли заявителя в лес.

Там сообщники долго издевались над мужчиной, после чего заставили его вырыть себе могилу, в которой потерпевшего закопали заживо. Через некоторое время Бегун с сожителем откопали его — и привязали к дереву, решив утопить позже. Однако потерпевший скончался еще до этого момента.

Также в ходе следствия выяснилось, что в 2016 году Вера Бегун похитила свою подругу и использовала в качестве секс-рабыни в притоне. Потерпевшая сумела сбежать, но не стала обращаться в полицию. Во время расследования дела против Бегун ее дети с отцом жили в Крыму.

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