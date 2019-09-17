Покрытый грязью салон самолета премиальной авиакомпании разозлил пассажира

Британский авиапассажир оказался в самолете с покрытым грязью салоном и не сдержал возмущения. Его рассказ приводит The Sun.

Пол Лукас (Paul Lucas) путешествовал лайнером китайской авиакомпании Hainan Airlines из Дублина в Эдинбург. Когда мужчина собирался расположиться в своем кресле, его внимание привлекли огромные черные пятна на обивке, а также другие следы грязи.

Кроме того, вокруг его места были разбросаны столовые приборы, остатки еды и крышки от бутылок, а стены были покрыты подтеками от кофе. Откидной столик впереди стоящего сидения тоже не был вымыт: на нем остались пятна от засохшей еды и напитков.

«Этот самолет простоял в Дублине дольше двух часов, но, очевидно, его не убирали на протяжении нескольких недель, — прокомментировал свой опыт Лукас. — Эта ситуация — позор для авиакомпании, которая позиционирует себя как премиальная».

В заключение британец отметил, что еда, которую ему предложили во время рейса, была засохшей, бесформенной и безвкусной.

В июне пассажирка другого самолета нашла грязные трусы на своем кресле в самолете и поделилась ужасом в социальных сетях. 36-летняя Ребекка Найш путешествовала рейсом Virgin Atlantic из Лондона в Лас-Вегас. Она рассказала, что во время посадки на борт обнаружила черное кружевное белье на сиденье.

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