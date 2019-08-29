Названы самые грязные кресла в самолете

Пассажирка самолета протерла несколько кресел самолета салфеткой и выяснила, какое место в салоне лайнера самое чистое. Результаты ее эксперимента публикует The Sun.

На видео путешественница с помощью спиртовой салфетки протирает кожаные подголовники кресел, а затем сравнивает степень их загрязненности.

Оказалось, что больше всего грязи собрано на подголовниках кресел, расположенных возле иллюминатора, а самой чистой осталась салфетка, использованная для кресла возле прохода.

Автор ролика предположила, что крайнее место чище других потому, что его убирают чаще, так как оно расположено ближе к проходу.

В декабре 2018 года эксперты нью-йоркского исследовательского центра питания проверили еду в самолетах 11 авиакомпаний и раскрыли правду о загрязненности воды на борту лайнера. «После приземления никто не чистит самолет, в том числе цистерны с водой, так как на это нет времени. Цистерны просто заполняются жидкостью доверху после каждого использования. Все, что оседает на дне, остается в воде», — пояснил эксперт по питанию Чарльз Платки.

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