Четверо россиян выпили неизвестную жидкость и умерли

В поселке Зеленогорский Тверской области четыре человека насмерть отравились неизвестной жидкостью во время застолья. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 15 сентября один из погибших принес своим знакомым бутылку с этой жидкостью. После этого он отправился в гости к другому приятелю. На следующий день всех четверых нашли мертвыми.

СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России («Сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ведомство назначило судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы, а также устанавливает источник сбыта жидкости.

22 августа стало известно, что в Москве инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» умер от передозировки наркотиков. 27-летний мужчина потерял сознание в офисе, коллеги попытались помочь ему, но не смогли и вызвали скорую. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. В личных вещах погибшего нашли трубку для курения и три пакета с запрещенным веществом.

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