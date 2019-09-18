Власти Подмосковья рассказали о благоустройстве вылетных магистралей

Программа по благоустройству вылетных магистралей стартовала в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин. Его цитирует РИАМО в среду, 18 сентября.

«Главной целью благоустройства вылетных магистралей является повышение комфорта, безопасности, улучшение внешнего облика и развитие туристической привлекательности Московской области», — сказал Хайкин.

Он уточнил, что планируется модернизировать территории, прилегающие к 10 автомагистралям. Министр также рассказал, что в ходе работ выявляют проблемные объекты, в частности, незаконные торговые точки и рекламные конструкции.

Ранее Андрей Воробьев высоко оценил модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры. По его словам, ситуация значительно улучшилась по сравнению с прошлыми годами.