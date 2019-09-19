Хаски, ЛСП и Pharaoh выступят на фестивале «Маятник Фуко»

В Москве во второй раз пройдет фестиваль актуальной музыки «Маятник Фуко». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие, которое организуют при поддержке радиостанции Like FM, состоится 21 сентября на площадке Adrenaline Stadium. На нем выступят такие артисты, как Хаски, ЛСП, Pharaoh, Эмелевская, GSPD, Jeembo, THRILL PILL, ЛАУД, Saluki и Зараза. Гостям будут доступны пять категорий билетов.

Прошлый «Маятник Фуко» прошел весной. Участниками фестиваля стали Pharaoh, Big Russian Boss, ATL, Хаски, Мальбэк и Сюзанна, Монеточка, Пошлая Молли, DK, Хлеб, Т-Fest, Boulevard Depo, BigBabyTape, Feduk, Morgenshtern, Mnogoznaal, bollywoodFM, Bumble Beezy, OFFMi и другие исполнители. Ранее мероприятие дважды проходило в Санкт-Петербурге.

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