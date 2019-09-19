В Москву приедет Perturbator

В Москве пройдет концерт ретровейв-проекта Perturbator французского музыканта Джеймса Кента. Perturbator выступит 22 ноября, сообщается на сайте концертной площадки ГлавClub Green Concert.

Кента приобрел мировую известность после выхода в 2013 году компьютерной игры Hotline Miami, создатели которой вдохновлялись культурой 1980-х годов, которая также оказала влияние и на Perturbator. Кент принимал участие в написании саундтрека к инди-экшну.

Кент определяет творчество Perturbator как «актуально звучащий киберпанк» и описывает свое альтер эго как «наполовину человек, наполовину синтезатор». Он активно использует этот инструмент и подражает музыке 1980-х годов.

До того, как вплотную заняться синтвейвом, Кент был гитаристом в метал-группах. После не принесших ему успеха музыкальных экспериментов в 2012 он выпустил дебютный мини-альбом Night Driving Avenger. В настоящее время на его счету пять альбомов и семь мини-альбомов.

Последний раз Perturbator выступал на московской сцене в 2015 году.

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