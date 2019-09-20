Российские животные подорожали в сотни раз

Стоимость охотничьих ресурсов России выросла в 2018 году в 445 раз, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Минприроды. На конец 2018 года она составляла 267 миллиардов рублей.

Согласно методике ведомства, в состав охотничьих ресурсов включаются животные 21 вида, охота на которых разрешена в России. Так, совокупная стоимость лосей оценена в 88 миллиардов рублей, косуль — в 46,7 миллиарда, диких северных оленей — в 28,7 миллиарда, кабарг (оленевидных животных, обитающих в азиатской части России) — в 27,1 миллиарда рублей.

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По итогам 2017 года Минприроды оценивало стоимость всех охотничьих ресурсов страны в 0,6 миллиарда рублей. С чем связан столь значительный прирост стоимости, не указывается.

За рыночную стоимость животных ведомство принимает официальные тарифы для исчисления вреда, нанесенного браконьерами, — штрафы, которые они платят государству. Штраф за одного незаконно убитого лося составляет 80 тысяч рублей.

Кроме того, Минприроды подсчитало стоимость древесных лесных ресурсов России. По состоянию на конец 2018 года она составила девять триллионов рублей, показав годовой рост на 63 процента.

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