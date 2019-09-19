Подсчитана стоимость всей российской нефти

Общая стоимость российских запасов нефти равняется 74,5 триллиона рублей, или одному триллиону долларов. Такие подсчеты провело Минприроды, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Ведомство провело переоценку всех запасов природных ресурсов России. Их общая стоимость по состоянию на конец 2018 года достигла 93,4 триллиона рублей, что означает прирост на 69,2 процента по сравнению с 2017 годом.

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Большую часть запасов полезных ископаемых составляет нефть. За 2018 год ее рыночная стоимость, по оценке Минприроды, выросла на 88 процентов (против 39,6 триллиона рублей в 2017 году). При этом в натуральном выражении рост составил 8,7 процента — с 9,04 до 9,83 миллиарда тонн.

Запасы газа увеличились на 24,7 процента — с 11,3 до 14,1 триллиона рублей. В натуральном выражении рост составил 3,6 процента — до 15 триллионов кубометров.

Запасы золота выросли на 27,9 процента — с 480 до 614 миллиардов рублей, железной руды — на 48,5 процента (с 808 миллиардов до 1,2 триллиона рублей), алмазов — на 8,1 процента (с 505 до 546 миллиардов рублей).

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