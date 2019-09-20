Российский мюзикл «Анна Каренина» открыл новый сезон на сцене Московского театра оперетты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спектакль идет блоками по две недели. Ближайшие постановки можно будет увидеть до 29 сентября, с 15 по 27 октября и с 12 по 24 ноября. В них примут участие такие звезды, как Екатерина Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская, Наталия Быстрова, Сергей Ли, Андрей Бирин, Игорь Балалаев и Лика Рулла.

Премьера «Анны Карениной» состоялась 8 октября 2016 года. За это время была создана киноверсия мюзикла, а также запущено приложение, которое дает возможность услышать всех артистов спектакля и собрать любой состав исполнителей по своему выбору. Кроме того, «Анна Каренина» стала лауреатом премий «Гвоздь сезона» и «Звезда Театрала» в номинации «Лучший музыкальный спектакль».

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