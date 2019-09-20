В Москве выступит группа White Lies

Британская рок-группа White Lies выступит в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыканты проведут концерт в столице в рамках мировых гастролей в поддержку альбома Five, вышедшего в феврале. «Для нас это веха. Релиз подводит итоги нашей первой декады — но и осваивает новые для нас территории. Это начало следующей захватывающей главы истории White Lies», — объясняют члены коллектива.

Концерт пройдет на площадке «ГлавClub Green Concert» 27 сентября. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте заведения.

Трио White Lies было основано в 2007 году в Лондоне Гарри Маквеем, Чарльзом Кейвом и Джеком Лоуренсом-Брауном. В 2009-м группа была номинирована на премию MTV Europe Music Awards в категории «Прорыв года».

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