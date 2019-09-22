Врач рассказал о спортивном состоянии Кокорина и Мамаева после тюрьмы

Тюрьма не пошла на пользу спортивному состоянию футболистов Кокорина и Мамаева, но и необратимых последствий ему не принесла. Об этом заявил заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины МГМУК имени Сеченова Евгений Ачкасов в эфире телепередачи «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ.

Материалы по теме От свистка до свистка Суд освободил Кокорина и Мамаева. Но российский футбол, кажется, справляется и без них

Как отметил Ачкасов, в первую очередь спортивную форму футболистов спасло то, что они соблюдали режим и высыпались в тюрьме. Потому ее последствия не стали тяжелыми для состояния Кокорина и Мамаева.

«Тюрьма не так катастрофична, как восстанавливаться после травмы», — отметил врач.

17 сентября футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева досрочно освободили из колонии, где они находились с 4 июля.

Футболистов задержали в октябре прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы. Арест спортсменов неоднократно продлевался. В мае Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев получил год и пять месяцев тюрьмы. В сентябре суд освободил футболистов по УДО.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!