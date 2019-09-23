Российские гаишники безуспешно пытались поймать на пьяной езде своего начальника

Оперативники управления собственной безопасности (УСБ) полицейского главка Санкт-Петербурга с участием сотрудников двух батальонов ДПС провели спецоперацию в отношении заместителя начальника городского подразделения ГИБДД полковника полиции Аркадия Старова, пытаясь поймать его на пьяной езде. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, поздним вечером 13 сентября экипажи первого и пятого батальонов затаились в засаде в разных концах Миллионной улицы. Стоит отметить, что перед проведением спецоперации сотрудники УСБ не сообщили инспекторам ДПС о том, кого именно они должны поймать.

Около полуночи из ресторана «Штакеншнейдер», расположенного на Миллионной улице, вышли двое в штатском, один из них сел в свой BMW Х3. Когда автомобиль тронулся, к нему подъехала служебная машина с проблесковыми маячками. Инспектор ДПС, увидев Старова, объяснил ему, что был использован втемную, а подоспевшие сотрудник УСБ попросили полковника дунуть в алкотестер. Прибор своему начальнику был вынужден предоставить инспектор ДПС. Но алкотестер не сработал. Тогда сотрудники УСБ подозвали экипаж первого батальона и использовали их прибор. Старов дунул во второй алкотестер, который показал нулевой результат.

«Мы были в ужасе, даже алкотестеры ломались», — описывает события один из участников ночного рейда, работающий в ГИБДД.

После неудачного тестирования полковника на алкотестерах сотрудники УСБ предложили Старову проехать для проведения медицинского освидетельствования в наркологический диспансер №1, тот согласился. В медучреждении экспертиза показала, что замглавы ГИБДД трезв. После чего сотрудники УСБ принесли Старову свои извинения и отпустили. Полковник решил подстраховаться и дополнительно сдал все возможные анализы в НИИ скорой помощи.

Издание отмечает, что в спецоперации против Старова участвовал подполковник Еремин, новый начальник контрольно-профилактического отдела управления ГИБДД, который фактически является службой собственной безопасности ведомства. Еремина недавно назначили на эту должность, он приехал из Москвы, и это было его первым оперативным мероприятием на новом посту.

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