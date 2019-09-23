Люси Рейлтон и Бен Винс выступят на фестивале «Ткани»

В рамках Года музыки Великобритании и России 2019 в Москве пройдет фестиваль экспериментальной музыки и звукового перформанса «Ткани». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На нем выступят британская виолончелистка и композитор Люси Рейлтон, саксофонист Бен Винс, музыкант и художник Jung An Tagen, австралийский режиссер Rainer Kohlberger, саунд-продюсер Карина Казарян со своим электронным проектом KP Transmission, московский продюсер INFX и диджей Mamba. Кроме того, современный художник Алексей Таруц в рамках проекта Ratmir Vanbuuren Taruts представит свою новую работу под названием «Измена Катит».

Мероприятие состоится 5 октября в столичном клубе Mutabor. Билеты можно приобрести на сайте.

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