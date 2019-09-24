Чиновника ДНР засняли в швейцарских часах за несколько тысяч долларов

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин появился на одном из мероприятий в дорогих часах. Соответствующий снимок появился в Telegram-канале «Это ДНР, детка».

Автор поста утверждает, что мэр столицы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) «не совсем скромно светанул» швейцарскими часами Jaquet Droz. «Цены сами посмотрите. Он просто космос», — говорится в публикации.

По информации издания «Апостроф», цена часов варьируется от шести до 12 тысяч долларов.

Кулемзин возглавил администрацию Донецка в статусе исполняющего обязанности в октябре 2016 года. В мае 2019 года глава ДНР Денис Пушилин утвердил его в должности мэра города. До этого Кулемзин руководил коммунальным предприятием «Донэлектроавтотранс».

15 апреля 2019 года глава ДНР Денис Пушилин оделся в стиле милитари на церемонию награждения местных силовиков. Как отмечалось, это первое его появление на публичном мероприятии в одежде такого стиля. До этого Пушилин предпочитал появляться перед камерами в гражданской одежде — в классическом костюме с галстуком.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!