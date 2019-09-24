Восемь новорожденных погибли в пожаре в алжирском роддоме

Восемь новорожденных детей погибли в результате пожара в родильном отделении больницы в Алжире. Об этом сообщает Associated Press.

Трое младенцев погибли из-за ожогов, еще пятеро задохнулись, рассказали пожарные.

Как сообщил министр здравоохранения страны, огонь, предположительно, разгорелся из-за неисправного устройства от комаров. Пожар начался около четырех часов утра, и на момент публикации агентства его не удалось до конца потушить. Известно, что из этого крыла больницы эвакуировали 11 детей, 37 пациенток и 28 работников.

Инцидент произошел в городе Эль Уэд в 600 километрах от столицы Алжира. По факту пожара начато расследование.

В 2016 году подобная трагедия произошла в Ираке: там при пожаре в роддоме погибли 11 новорожденных. Причиной пожара назвали поломку электропроводки.

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