В российской больнице оправдались за спавшую на полу женщину

Пациенты Курганской специализированной инфекционной больницы обратили внимание на то, что сопровождающей ребенка родственнице пришлось спать на полу, несмотря на наличие свободных палат. Одна из очевидиц написала об этом в сообществе «Черный список. Курган» во «ВКонтакте».

Автор публикации рассказала, что на просьбу принести раскладушку или матрас ей ответили «не положено». Она также сообщила, что в палате на ночь отключили отопление.

Как объяснил главврач больницы Игорь Журавский, на полу спала бабушка одного из пациентов — об этом говорится в его комментарии, предоставленном Znak.com пресс-службой губернатора региона. Медик пояснил, что женщине предложили дополнительную детскую кровать, но она отказалась и собиралась лечь с ребенком на взрослой кровати, однако по факту спала на полу. Утром она также отказалась от детской кровати, сказав, что ее все устраивает, утверждал главврач. Кроме того, он отметил, что в боксах в тот день было тепло, в них установили обогреватели. На данный момент бабушка и внук выписаны из больницы «в связи с улучшением состояния ребенка», претензий к больнице у них не возникло.

В департаменте здравоохранения провели собственную проверку. В больницу поступило много пациентов, потому что дети начали ходить в школы и детские сады, сказала замдиректора департамента Елена Островских. Она отметила, что никто из пациентов не жаловался, но добавила, что будут приняты меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

В июле беременная жительница Уфы пожаловалась, что в клинике, куда ее положили на сохранение, ей предложили «стульчик в коридоре» вместо палаты. Женщина ушла из больницы, но на следующий день ей стало хуже, и пришлось вернуться. Руководство учреждения объяснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за нехватки мест в палатах.

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