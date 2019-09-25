В новый сырный завод в Подмосковье вложат 650 миллионов рублей

Завод по производству сыров построят в Наро-Фоминском городском округе, инвестиции в проект составят порядка 650 миллионов рублей, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в среду, 25 сентября.

По его словам, производственная мощность предприятия рассчитана на 50 тонн молока в сутки или до пяти тонн готовой продукции.

«Согласно договору, вся проектно-сметная документация по проекту сырного производства, включая государственную экспертизу, должна быть готова к концу марта 2020 года», — рассказал Разин.

По его словам, сначала планируется ввести цех первичной переработки молока и оборудовать автоматизированную линию по производству мягких сыров типа камамбер. В настоящий момент идет поиск поставщиков оборудования, уточнил он. Ожидается, что завод запустится через полтора года.

Новое предприятие создаст около 90 дополнительных рабочих мест в округе, заключил Разин.

Власти региона уделяют большое внимание развитию сырного производства. 17 июля губернатор Андрей Воробьев дал старт строительству сразу четырех заводов в агропарке «Сырная долина». Предприятия станут частью сырного кластера, создание которого анонсировалось осенью прошлого года.