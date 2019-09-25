Прыгнувший в Москву-реку россиянин сбежал из больницы в одних трусах

Пациент московской больницы сбежал из учреждения в одних трусах, когда его доставили туда после прыжка в Москву-реку. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Перед попаданием к медикам мужчина прыгнул с Москворецкой набережной в реку, и течение унесло его в техническую канализацию. Спасатели достали его и отправили с травмами и в крови в клинику. Сразу после осмотра пострадавший сбежал, после чего медики обратились в правоохранительные органы. Полицейские нашли мужчину и вернули в больницу, в настоящий момент решается вопрос о его госпитализации.

В середине сентября в центре Москвы на Болотной набережной в воду упала бетономешалка. По предварительным данным, машина ехала на стройку возле Водоотводного канала, пробила ограждение, съехала с дороги и свалилась в реку. Водителя удалось спасти.

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