Переизбран председатель Верховного суда России

Совет Федерации на пленарном заседании назначил на новый срок председателем Верховного суда (ВС) 76-летнего Вячеслава Лебедева. Об этом сообщает ТАСС в среду, 25 сентября.

Представление о назначении Лебедева на должность в верхнюю палату парламента внес президент Владимир Путин. До этого Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала переназначить Лебедева. Это является необходимым условием для назначения кандидата на должность.

Лебедев занимает эту должность на протяжении 30 лет. Первое назначение он получил в июле 1989 года, после чего вновь назначался на эту должность пять раз.

Вячеслав Лебедев — 13-й председатель Верховного суда РФ, доктор юридических наук, двукратный лауреат премии «Фемида», автор юридических книг.

Высший судебный орган впервые появился в России в 1923 году.

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