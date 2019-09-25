На Comic Con Russia представят продолжение «Притяжения»

На фестивале Comic Con Russia 2019 состоится встреча с создателями фильма «Вторжение». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Режиссер Федор Бондарчук и исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов ответят на вопросы поклонников, расскажут о съемках и раскроют детали сюжета, а также проведут автограф-сессию.

В российский прокат «Вторжение» выйдет 1 января 2020 года. Лента станет продолжением картины Бондарчука «Притяжение», вышедшей в 2017-м. В сиквеле главная героиня Юлия Лебедева оказывается в лаборатории, где ее изучают из-за того, что она единственная контактировала с пришельцем. Тем временем Земле угрожает вторжение инопланетян.

Шестой Comic Con Russia пройдет с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо», павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится 14-я ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

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