Пьяный российский турист провалился через крышу бара

Пьяный российский турист провалился через крышу на кухню бара, расположенного на тайском курорте Патайя. Об этом сообщает The National.

30-летний Роман Шитов был найден на кухне бара Helter Skelter со множественными ушибами и царапинами. Он был сильно пьян и не смог объяснить, что он делал на крыше бара, которая провалилась под его весом. Шитов лишь кричал на тайском: «Не убивайте меня!»

По словам владелицы бара Кетсарапорн Тайсаэнта, она пекла пирог, когда услышала шум на своей кухне. Она подумала, что взорвалась печь, бросилась проверять и нашла на полу мужчину. Шитов согласился выплатить пострадавшей компенсацию за ремонт крыши, оставил деньги и скрылся в неизвестном направлении без объяснений.

В мае камера видеонаблюдения, установленная в отеле в Патайе, засняла падение пятилетней девочки-лунатика с балкона 11-го этажа.

Видео: 112 / Telegram

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