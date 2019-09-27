В Латвии мужчину осудили за шуточную петицию о вхождении в состав США

Латвийский суд вынес приговор автору шуточной петиции о присоединении Латвии к Соединенным Штатам Америки Денису Бартецкому. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчине назначили 80 часов исправительных работ и один год испытательного срока. Уголовное дело в отношении Бартецкого велось по первому пункту 82-й статьи Уголовного закона страны — «Публичный призыв к подрыву территориальной целостности Латвийской Республики».

«Здравый смысл — не самая сильная сторона нашей системы», — прокомментировал Бартецкий решение суда.

Петиция о присоединении Латвии к США был создана в 2016 году. Параллельно с этим подписи собирались в пользу присоединения Латвии к «Галактической империи» и о выходе страны из Солнечной системы и Млечного Пути.

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