Мошенники представились техподдержкой «Рокетбанка» и обокрали его же сотрудницу

Менеджер по персоналу «Рокетбанка» Диана Доманская стала жертвой телефонных мошенников, которые представились поддержкой этого банка, и потеряла 120 тысяч рублей. Женщина написала об этом пост в Facebook, но потом ограничила к нему доступ, пишет TJ.

Доманская сообщила, что позвонившие ей люди сказали об участившихся случаях мошенничества и попросили перевести на ее счет в «Рокетбанке» деньги из других банков. Когда она сделала это, звонивший попросил ее назвать свой пароль «роботу», чтобы человека не оштрафовали. «Я подумала: Вау. Не хочу, чтобы одного из котиков "Рокетбанка" оштрафовали, конечно я скажу роботу», — отметила девушка.

Когда все деньги были переведены, собеседник бросил трубку, не перезвонил и сбросил вызов женщины. Все средства с ее счета в «Рокетбанке» были выведены на счет в банк «Восточный». Пострадавшая написала заявление в полицию.

В банке случившееся назвали «человеческим фактором» их работницы и обещали повторить корпоративные тренинги по безопасности.

По данным Центробанка, в России телефонные мошенники все чаще подменяют телефонный номер банка и представляются его работниками. Таких случаев было зарегистрировано несколько сотен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!