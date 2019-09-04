Россиян предупредили о новом способе кражи денег кибермошенниками

Взлом аккаунтов в социальных сетях и рассылка просьб о помощи с целью хищения денег набирает популярность среди кибермошенников. Об этом заявил заместитель начальника департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев газете «Известия».

«Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи», — пояснил Сычев, отметив, что таких случаев становится все больше.

Эксперт также подчеркнул, что мошенники переориентировались со старшего поколения на экономически активных граждан в возрасте 30–45 лет, из которых 65 процентов — женщины. По его словам, злоумышленники в первую очередь стремятся создать стрессовую ситуацию, в которой человеку будет сложно мыслить рационально.

В августе сообщалось, что телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков. Мошенники действуют по двум схемам. Первая — это перевод средств на брокерские счета псевдоинвестиционных компаний, «известный аналитик» убеждает людей вложить деньги. Вторая схема рассчитана на тех, кто уже вложил деньги в псевдоинвестиционную платформу и хочет их вернуть.

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