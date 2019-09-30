Грузинский суд признал факт дискриминации мусульман в Батуми

В Грузии городской суд Батуми признал факт дискриминации городских властей в отношении мусульманского населения города. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает портал «Новости-Грузия».

Такой вывод суд сделал в рамках иска, поданного мусульманской общиной города против мэрии из-за запрета властей на строительство мечети. В решении суда отмечается, что в том районе, где мусульмане хотят построить мечеть, уже возведены семь православных церквей, строительству которых власти города не препятствовали. «Было бы безосновательным утверждать, что муниципалитет одинаково относится к представителям обеих религий», — прокомментировал эту ситуацию судья.

Между тем суд не удовлетворил главное требование иска о предоставлении мусульманам разрешения на строительство, сославшись на отсутствие у него соответствующих полномочий. В решении суда лишь говорится, что мэрия обязана рассмотреть заявку на строительство мечети повторно.

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Вопрос строительства второй мечети в Батуми поднимается с 2013 года. Местные мусульмане считают, что единственная в городе мечеть, которая была построена еще в 1886 году, не способна принять всех верующих города. Для решения этой проблемы местная мусульманская община приобрела участок земли площадью почти три тысячи квадратных метров, однако власти города наложили запрет на строительство, объяснив его плотной застройкой в районе приобретенного участка. После этого мусульмане подали на мэрию в суд.

Курортный город и порт Батуми является административным центром Аджарской Автономной Республики — мусульманского региона в христианской Грузии, который до 1878 года входил в состав Османской империи. Согласно последней переписи населения, которая проходила в Грузии в ноябре 2014 года, в стране проживают почти 400 тысяч мусульман, что составляет 10 процентов от всего населения. Более четверти их них проживают в Аджарии, где доля мусульманского населения достигает 40 процентов.

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