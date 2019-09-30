Угостивший российских школьников наркотиками охранник пойдет под суд

В Минеральных Водах (Ставропольский край) суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении школьного охранника, который обвиняется в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает NewsTracker со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, 22-летний местный житель был официально трудоустроен в частном охранном предприятии, одним из объектов которого и было учебное заведение, где он распространял наркотические вещества. В частности, весной 2019 года молодой человек поделился с 15-летней ученицей марихуаной и сильнодействующим препаратом «Баклосан». В результате ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, охранник считался самопровозглашенным лидером движения «А.У.Е.» среди местных подростков. Он разбирался с конфликтами, возникшими между ними, а также заставлял платить тех, кто отказывался ему подчиняться.

21 марта сообщалось, что охранник одной из школ города Ульяновска заманил к себе домой 10-летнюю девочку и надругался над ней. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

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