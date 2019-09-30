Вокалистка Blondie вспомнила об обнажившемся в обмен на кокаин Дэвиде Боуи

Американская певица Дебби Харри вспомнила, как в 1977 году музыкант Дэвид Боуи внезапно обнажился перед ней в благодарность за то, что она поделилась с ним кокаином. Об этом сообщает издание The Sunday Times.

Вокалистка Blondie рассказала, что это произошло во время их совместного тура, в котором также участвовал рокер Игги Поп. Артисты узнали, что их нью-йоркский дилер погиб, и Харри решила поделиться с ними своими наркотиками. После этого Боуи внезапно показал ей свой член.

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«Размер Дэвида был, конечно, широко известен, и он любил демонстрировать его мужчинам и женщинам. Это было так сексуально», — заявила исполнительница.

«Я думаю, что таким образом он пытался выразить благодарность. Было очень весело. Я не трогала его, но подумала тогда: "Что же, очень неплохо". Не знаю, очень жаль, что вы не можете расспросить его», — продолжила Харри. Она пояснила, что была польщена таким жестом, потому что считает Боуи гением и одним из величайших людей в мире.

Композитор, певец, актер и художник Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года, спустя два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.

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