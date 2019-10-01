Мобильные бригады помогут по хозяйству подмосковным пенсионерам

Мобильные бригады будут помогать подмосковным пенсионерам в сельской местности по хозяйству и отвозить жителей на обследования. Об этом сообщает РИАМО во вторник, 1 октября.

Во вторник около Дома правительства региона прошла церемония выдачи ключей от автомобилей, которые будут обслуживать жителей старшего возраста . Перед этим автомобили оценил губернатор Андрей Воробьев.

Как уточнили в пресс-службе министерства социального развития, соцработники могут рубить дрова, ходить за водой, а также помочь в уборке урожая или оплате квитанций и платежей за ЖКУ. Программа стартует в январе.

Автомобили приобретены в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Из федерального бюджета на указанные цели было выделено 112 миллионов рублей.

Ранее Воробьев неоднократно заявлял, что власти должны поддерживать старшее поколение. По его инициативе в области реализуются различные инициативы, направленные на повышение социальной активности пенсионеров. Большой популярностью пользуются курсы компьютерной грамотности, говорится на сайте областного правительства.