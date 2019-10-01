Умер один из расписавших стену Рейхстага в 1945 году солдат

В Туле на 95-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Евгений Шалашников, штурмовавший Рейхстаг и написавший на его стене свою фамилию. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД во вторник, 1 октября.

«Его жизнь была достойным примером служения Отечеству во имя независимости и процветания. Уход из жизни Евгения Тимофеевича — большая утрата. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах!» — говорится в сообщении главка.

При жизни Шалашникову было присуждено звание почетного гражданина города-героя Тулы. Также он был награжден орденом «Красной Звезды», орденами «Отечественной войны», а также медалями «За освобождение Варшавы» и «За Взятие Берлина». Шалашников участвовал в Орловско-Курской операции, освобождал Прибалтику, Белоруссию, Польшу, а также штурмовал Берлин в 1945-м.

В прошлом году ушел из жизни военный летчик-истребитель Иван Леонов, который потерял руку во время боя, но продолжал управлять самолетом.

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