«Случайные» санкции против России отказались признавать проблемой

Санкции США в отношении китайских компаний, предоставляющих танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) российского «Новатэка», не скажутся на его работе, заявил глава и основной акционер компании Леонид Михельсон, которого цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Я не вижу в этом осложнений для "Новатэка"», — сказал Михельсон. По его словам, компания планирует получить танкеры до конца года. Перевозки СПГ, произведенного на заводе «Ямал СПГ» в Арктике, не имеют отношения к возможной транспортировке иранской нефти, в которой США обвиняют китайскую Cosco.

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China LNG Shipping Limited (CLNG) — дочерняя компания оказавшейся под санкциями Cosco — имеет совместное предприятие с канадской Teekay, которое поставило «Новатэку» четыре танкера и должно поставить еще два.

В связи с этим экономисты высказывали опасения, что санкции, хотя и не коснулись CLNG напрямую, могут помешать перевозкам российского газа за рубеж, поскольку ограничения со стороны США имеют экстерриториальное действие.

В рамках проекта «Арктик СПГ» добытый и сжиженный газ поставляется в Европу, Китай, Индию, а также реализуется на спотовом рынке по текущим ценам.

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