Лидеры рынка производства и доставки еды поделятся опытом с новичками

9 октября гиганты российской IT-индустрии расскажут об интеграции цифровых технологий в производство, доставку и приготовление еды. Своим опытом выхода на рынок FoodTech во время конференции «Инсайты рынка FoodTech от основателей звездных компаний: чем поживиться инвестору?» поделятся Mail.ru Group, Яндекс и Сбербанк. Об этом сообщается в-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Спикерами конференции выступят основатели профильных проектов Максим Фирсов («Яндекс.Еда»), Анна Шкирина (Delivery Club и GetBlogger), Михаил Перегудов («Яндекс.Шеф»/«Партия еды»), Наталия Шагарина («Едадил»), Михаил Рейдер (основатель «Варламов Есть», экс-глава Uber Eats Russia) и другие лидеры отрасли.

Участники конференции поделятся историей успеха и расскажут о перспективах отрасли. Панельную дискуссию с основателями наиболее перспективных проектов рынка проведет известный инвестор, венчурный партнер Skolkovo Digital Алексей Соловьев. Он обсудит с участниками дискуссии, почему рынок FoodTech является одним из самых быстрорастущих в мире, какие его направления наиболее интересны для инвестиций, вместе они поделятся инсайтами.

Мероприятие организовано инвестиционным клубом «Хедлайнеры» в партнерстве с краудинвестинговой площадкой StartTrack и Соловьевым. Поддержку конференции также оказывает инвестиционный клуб «Узкий круг» и «Корпорация Альфа».

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