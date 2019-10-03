В Москве и Петербурге состоится Rainy Days Jazz Fest

Ежегодный международный фестиваль Rainy Days Jazz Fest во второй раз пройдет в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В программе фестиваля — премьерные для российского зрителя выступления Phronesis и Эллиота Галвина, интернационального дуэта JZ Replacement (Женя Стригалев и Джейми Мюррей), а также концерты ведущих российских джазовых коллективов (квартеты Андрея Красильникова и Евгения Пономарева)», — отмечают организаторы.

Мероприятие пройдет с 18 по 20 октября. В Петербурге площадкой для него станут открытая киностудия «ЛенДок» и джаз-бар «Дом 7», в столице — «Клуб Алексея Козлова».

Приобрести билеты и подробнее узнать о фестивале можно на официальном сайте. Событие пройдет в рамках Года музыки Великобритании и России.

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