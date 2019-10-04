Основатель Google женился на юристе

Сооснователь Google, президент компании Alphabet Сергей Брин женился. Как сообщает Page Six, его супругой стала гендиректор патентной компании ClearAccessIP Николь Шанахан.

По информации издания, пара встречалась несколько лет, в 2018-м у них родился ребенок. Издание отмечает, что свадебная церемония прошла «некоторое время» назад, но не сообщает ни место проведения, ни другие подробности. Официально ни Брин, ни Шанахан эту информацию пока не подтвердили.

Шанахан 34 года, по образованию она юрист, также имеет степень бакалавра в области экономики.

Сергей Брин в 1990-х создал вместе с Ларри Пейджем компанию Google. До встречи с Шанахан Брин уже был женат: в браке с Энн Воджицки у него родились двое детей, развод состоялся в 2015 году. По данным Forbes, состояние Брина оценивается в 53,5 миллиарда долларов, в 2019 году он занял седьмую строчку в рейтинге 400 богатейших американцев.

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