Пьяный российский депутат сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

Депутат Новороссийской городской думы Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла 4 октября. Отмечается, что в момент ДТП народный избранник находился пьяным за рулем автомобиля Range Rover.

По данным телеканала, виновник ДТП был задержан. Против него возбудили дело по двум статьям: оставление места аварии и управление автомобилем в нетрезвом виде.

В сентябре в городе Губкине Белгородской области депутат местной областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОКа) Олег Михайлов сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали, предположительно, с переломом бедра и повреждением плеча. Согласно результатам экспертизы, Михайлов был трезв. Он выразил готовность оказать полное содействие правоохранительным органам в расследовании обстоятельств инцидента и помочь в лечении пострадавшего подростка.

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