Израиль захотел подписать «историческое соглашение» с арабами

Израиль ведет подготовку к заключению «исторического соглашения» с арабскими странами для обеспечения безопасности в регионе. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац в Twitter.

«В последнее время я при поддержке Соединенных Штатов продвигаю политическую инициативу подписать "соглашение о ненападении" с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и расширит гражданское сотрудничество до подписания мирных соглашений», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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В августе сообщалось, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провели несколько секретных встреч для обсуждения способов противодействия Ирану. Известно, что переговоры были скоординированы США. На переговорах стороны «обменялись информацией и скоординировали усилия по противодействию растущей угрозе со стороны Ирана», говорится в материале. Отмечается, что это были не просто символические жесты сторон: встречи должны углубить дипломатические, военные и разведывательные связи между Израилем и ОАЭ.

У Израиля нет дипломатических отношений с большинством арабских стран, которые отказываются признавать еврейское государство из-за его политики в отношении палестинцев. Однако в последние годы страны сблизились на почве обеспокоенности действиями Ирана.

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