Власти Подмосковья рассказали о востребованности «Школ матерей»

Более 25 тысяч женщин посетили так называемые школы матерей в Московской области с начала года, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова. Ее цитирует РИАМО в понедельник, 7 октября.

По ее словам, в школах беременные женщины имеют возможность получить информацию обо всех периодах беременности, разрешенных лекарствах или особенностях питания.

«В том числе с помощью фильмов и наглядных материалов рассказывается о родах и особенностях послеродового периода. Также женщины получают базовые знания о грудном вскармливании и уходе за малышом», — рассказала она.

Министр подчеркнула, что очень важно информировать жительниц области о возможностях системы родовспоможения. Специалисты ведомства следят, чтобы вся представляемая информация была актуальной.

Бесплатные занятия проходят в медицинских организациях родовспоможения по всему региону.