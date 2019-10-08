Эксперт по сексуальным домогательствам подверглась домогательствам в самолете

Юристка и эксперт по вопросам защиты от сексуальных домогательств рассказала, как она подверглась харассменту в самолете авиакомпании Virgin Atlantic. Об этом сообщает News.com.au.

По словам Джессики Ван Меир из Атланты (США), когда она поднялась на борт и включила экран с развлекательной системой Seat-to-seat (мессенджер, установленный на встроенные в спинки кресел экраны, который позволяет пассажирам переписываться в полете и играть в игры командами — прим. «Ленты.ру»), ее засыпали пошлыми сообщениями сразу несколько попутчиков.

«Сейчас ты находишься в опасной зоне», — написал пассажир с места 62G, который выбрал ник dirty mike («грязный Майк»). «А ты хорошенькая крошка», — добавил другой попутчик, сидевший на 61D. «Добро пожаловать в ад», — написал третий, назвавший себя big dick swinger («большой пенис свингера»).

На это девушка ответила, что она работает в юридической организации, специализирующейся на защите от домогательств в интернете, и пожаловалась стюардессам на происходящее. После этого попутчики извинились перед Меир, заявив, что ошиблись креслом и хотели написать другому человеку.

Представители авиакомпании Virgin Atlantic также принесли девушке извинения и отметили, что постараются устранить вероятность возникновения подобных проблем в будущем.

В августе пассажирка авиакомпании American Airlines подверглась сексуальным домогательствам со стороны пьяного попутчика на рейсе из Лондона в Даллас. По словам путешественницы, сперва сосед по креслу вел себя адекватно, однако спустя какое-то время начал отпускать в ее адрес пошлые комментарии.

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