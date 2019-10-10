Падение гигантского валуна на водителя попало на видео

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В китайском городе Лушуй на западе провинции Юньнань произошло столкновение автомобиля с гигантским валуном. Запись с видеорегистратора опубликовала газета Daily Mirror.

На кадрах видно, как седан белого цвета движется по горной дороге, когда на него палает гигантский валун. Камень серьезно повредил кузов. Очевидцы оперативно достали водителя из салона, мужчина выжил. О состоянии его здоровья не сообщается.

Видео распространилось по социальным сетям. Комментаторы пояснили, что водителю крупно повезло: автомобиль мог слететь с дороги и оказаться в реке.

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