Российские инспекторы остановили беспилотный автомобиль для проверки документов

В Татарстане сотрудники ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки документов. Внимание на фото с задержанием, опубликованное в Twitter, в пятницу, 11 октября, обратило «Татар-информ».

Инцидент произошел в Иннополисе под Казанью: двое инспекторов остановили одно из беспилотных такси «Яндекса», которые в настоящее время тестируют в городе.

Как пояснил источник агентства в ГИБДД, сотрудники находились на рядовом дежурстве и просто не увидели издалека, что за рулем едущего автомобиля никого нет. «Они выборочно проверяли документы водителей... Когда машина остановилась, мужчина, который сидел на пассажирском сиденье объяснил, что это беспилотник. После чего авто поехало дальше», — пояснил собеседник «Татар-информ».

Как сообщила «Российская газета», в пресс-службе Иннополису информацию о произошедшем инциденте подтвердили.

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