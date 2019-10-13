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Мужчина с ножом напал на отдел полиции в Москве

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В Зеленограде неизвестный с ножом попытался проникнуть в отдел ГИБДД. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает Baza.

По данным источника издания, мужчина тяжело ранил 29-летнего полицейского. После этого его задержали коллеги пострадавшего. Устанавливаются мотивы нападения и личность злоумышленника.

Telegram-канал «112» в свою очередь сообщил, что нападения на полицейских не было. По его данным, между собой повздорили прохожие. Один из них достал нож и ранил оппонента. Пострадавший обратился за помощью к сотрудникам ГИБДД, и они вызвали медиков. Преступник задержан.

1 октября в Москве напали с ножом на полковника Следственного комитета. Он увидел мужчину, стоявшего с плакатом у проходной ведомства в Техническом переулке, подошел узнать, что случилось, и получил удар в область сердца. В тот же день раненый полковник умер в больнице, напавшего на него задержали, а затем арестовали.

По данным источника «Ленты.ру», погибший был сотрудником управления по рассмотрению обращений граждан.

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