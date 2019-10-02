Убийцу полковника Следственного комитета арестовали

Обвиняемого в убийстве полковника Следственного комитета петербуржца арестовали на два месяца. Об этом в среду, 2 октября, передает ТАСС из зала Басманного суда Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу на два месяца — до 1 декабря. Сам фигурант дела заявил, что не против ареста, на допросе он признал вину в совершении преступления.

По данным следствия, обвиняемый в убийстве полковника жил в коммуналке в Санкт-Петербурге, и на него постоянно жаловалась соседка. В 2016 году его госпитализировали в психоневрологическую больницу, после выписки он поселился в неизвестном месте. Мать мужчины отказалась сотрудничать со следствием.

Нападение на полковника Следственного комитета произошло 1 октября. Сотрудник увидел мужчину, стоявшего с плакатом у проходной ведомства в Техническом переулке в Москве, подошел узнать, что случилось, и получил удар ножом в область сердца. В тот же день раненый полковник умер в больнице, а напавшего на него задержали.

По данным источника «Ленты.ру», погибший был сотрудником управления по рассмотрению обращений граждан, он никак не был связан с делом, по которому приехал петербуржец, и стал его случайной жертвой.

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