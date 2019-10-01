Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве

Убийство в Москве полковника Следственного комитета России (СКР) попало на видео. Кадры во вторник, 1 октября, публикует РЕН ТВ.

На записи видно, как подозреваемый бьет полковника в спину ножом, после чего пытается скрыться с места преступления. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, он оказался жителем Санкт-Петербурга, состоящим на учете в психоневрологическом диспансере.

Петербуржец напал на полковника юстиции во вторник утром, когда тот выполнял свои служебные обязанности у проходной Следственного комитета в Техническом переулке в Москве. Сотрудник ведомства получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

По данным источника «Ленты.ру», задержанный пикетировал с плакатом приемную СКР. Увидев его, полковник подошел узнать, что случилось, и убийца ударил его ножом. Погибший не был связан с делом, по которому приехал петербуржец, он стал случайной жертвой.

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