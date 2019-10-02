Пассажиры предотвратили убийство в вагоне российского поезда

Пассажир устроил поножовщину в вагоне-ресторане поезда Мурманск — Санкт-Петербург. Об этом в среду, 2 октября, сообщается на сайте Северо-Западного управления Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении, ехавший в поезде мужчина зашел в вагон-ресторан, поссорился там с другим пассажиром и захотел его убить. Он трижды ударил потерпевшего ножом в грудь и полоснул по кисти руки. За раненого заступились другие пассажиры, они забрали у нападавшего нож и позвали на помощь.

Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что в Перми суд вынес приговор охраннице школы, пропустившей в учебное заведение двух подростков с ножами. Школьники напали на одноклассников и учительницу, а затем попытались убить друг друга.

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