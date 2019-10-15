Cерийный насильник зарезал страшнейшего педофила Британии

Один из самых известных педофилов Великобритании был убит в тюремной камере, в его убийстве подозревают сокамерника, осужденного за изнасилования. Об этом сообщает The Daily Mail.

33-летний Ричард Хакл отбывал срок за 191 случай сексуального насилия над малолетними. Его нашли убитым в его камере, орудием убийства была «заточка» — самодельный нож. Следователи считают, что его убил ирландец Пол Фитцджеральд, отбывающий пожизненное заключение за ряд нападений на женщин в 2009 году.

Хакл получил 22 пожизненных срока за растление по меньшей мере 23 детей и распространение более 20 тысяч фотографий и видео сексуального характера с участием малолетних. В течение почти девяти лет он под видом благочестивого христианина, преподающего английский язык, проникал в детские дома в Камбодже и Малайзии.

Его арестовали в 2015 году после того, как раскрыли сеть педофилов в даркнете. Он отрицал свою вину, но в конце концов сознался во всем родителям, и они сдали его полицейским.

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