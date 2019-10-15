Найден способ путешествовать со скоростью света

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Инженер НАСА Дэвид Бернс (David Burns) придумал концепцию двигателя, который позволяет космическому кораблю достигать 99 процентов скорости света. При этом устройство не использует топливо для создания реактивного движения. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователь назвал свою разработку спиральным двигателем (англ. Helical Engine). Устройство функционирует за счет релятивистского изменения массы, то есть увеличения массы при достижении околосветовых скоростей в вакууме.

Для объяснения принципа действия двигателя Бернс описывает коробку с грузом внутри, к концам которого приделаны пружины, соединяющие груз со стенками коробки. Эффект состоит в том, что в вакууме коробка будет колебаться, а груз — оставаться неподвижным. Если же масса груза внезапно увеличится во время колебаний, то это вызовет толчок.

В случае спирального двигателя грузом являются ионы, а коробка — контуром, в котором перемещаются частицы. При этом контур представляет собой винтовую линию или незамкнутую спираль. Ионы ускоряются до умеренных релятивистских скоростей, после чего их масса начинает незначительно изменяться. Они перемещаются вперед и назад по контуру, создавая тягу в определенном направлении.

При этом спираль должна достигать около 200 метров в длину и 12 метров в диаметре. Кроме того, для производства одного ньютона тяги необходимо затратить 165 мегаватт энергии. Бернс также признает, что в его математически выкладках могут быть ошибки, которые он сам не заметил.

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