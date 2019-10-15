Российского призывника нашли мертвым в день отправки в армию

Накануне отправки в армию 18-летний житель подмосковного Подольска покончил с собой. Его тело нашли во дворе утром в пятницу, 11 октября. В тот день он должен был явиться в военкомат и отправиться на службу. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

«Всю ночь юноша играл в компьютерные игры в своей комнате, а утром его тело нашли рядом с турником. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью. С места изъята веревка», — сказал собеседник агентства.

В управлении Следственного комитета по Московской области факт смерти призывника подтвердили. Представитель ведомства уточнил, что на теле «не обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти». Проводится проверка.

1 октября в России начался осенний призыв, в рамках которого планировалось привлечь на службу 132 тысячи молодых людей. В тот же день Роскомнадзор закрыл доступ к интернет-ресурсам, где были описаны способы уклониться от армии.

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