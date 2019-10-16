Фото с вечеринки помогло туристке отыскать потерянный паспорт

Туристка из Великобритании потеряла паспорт на вечеринке в отпуске, а затем нашла его благодаря сделанным во время мероприятия снимкам. Об этом сообщает The Sun.

21-летняя Бобби Кук отправилась на Ибицу с подругой Беккой. На второй день отпуска девушки пошли в клуб, и спустя некоторое время Кук обнаружила, что потеряла паспорт. Туристка начала искать его в карманах и сумочке, но подруга заверила, что документ остался в отеле.

На следующий день, когда Кук поняла, что паспорта нигде нет, ей пришлось обратиться в британское консульство, чтобы ей экстренно выдали удостоверение личности. Запрос обрабатывался в течение четырех дней, из-за чего девушка пропустила обратный рейс и была вынуждена забронировать новый авиабилет за 340 фунтов (около 28 тысяч рублей).

В последний день пребывания на Ибице Кук стала пересматривать фотографии из отпуска и внезапно обнаружила, что на одном из снимков с вечеринки паспорт, лежащий рядом с ней на полу. «Я не могла перестать смеяться! Я разместила это фото во всех социальных сетях. Всего этого можно было избежать, если бы я просто посмотрела фото и увидела, что мой паспорт валялся на полу рядом со мной!» — поделилась эмоциями девушка.

Она добавила, что несмотря на все трудности, через которые ей пришлось пройти, она отлично провела время.

Ранее в сентябре турист из Австралии потерял все свои вещи и паспорт во время отпуска в Таиланде и покончил с собой. 68-летний Эдвард Падинга был найден мертвым в номере своего отеля в городе Бурирам на севере страны. Мужчина оставил предсмертную записку и три тысячи бат, прикрепленные к ней.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!