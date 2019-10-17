Запад обвинили в давлении на Зеленского

Ряд западных политиков навязывают президенту Украины Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу, заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».

По его словам, некоторые иностранные лидеры заранее договорились с украинским лидером о принятии закона об амнистии ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Парубий утверждает, что соответствующие условия ранее навязывались и лично ему. При этом называть имена тех, кто мог как-то повлиять на главу Украины, политик не стал.

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«В некоторых странах евроатлантического пространства захотят спешным порядком продемонстрировать, что они разрешили в Украине противостояние с Российской Федерацией, войну с Российской Федерацией, и может быть [ситуация], когда ряд игроков могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года», — сказал Парубий.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации соглашения. Демонстранты сочли, что согласие на условия «формулы» означает капитуляцию Украины.

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